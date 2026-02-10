Khephren Thuram pronto al Derby d’Italia contro Marcus: «Due grandi squadre, sarà difficile per entrambi. Papà? Forse tiferà…»

Khephren Thuram pronto al Derby d’Italia contro Marcus: «Due grandi squadre, sarà difficile per entrambi». Le parole del centrocampista della Juve

Khephren Thuram scalda i motori in vista del Derby d’Italia. Intervistato da Sky Sport, il centrocampista della Juventus ha elogiato il lavoro di Luciano Spalletti, descrivendo il tecnico di Certaldo come una guida esigente ma fondamentale per la sua maturazione tattica. Sabato affronterà l’Inter e il fratello Marcus: un incrocio speciale che vivrà con tutta la famiglia sugli spalti di San Siro.

Nonostante il sogno d’infanzia di condividere la stessa maglia, oggi i due figli d’arte sono orgogliosi di militare in due top club rivali. I contatti tra il mediano francese e l’attaccante dei Nerazzurri sono quotidiani, ma il calcio resta rigorosamente fuori dalle conversazioni: conta solo la vita privata, almeno fino al fischio d’inizio.

SU SPALLETTI – «Il mister mi chiede tante cose, di essere sempre in movimento, di anticipare la giocata. Ma la cosa più importante è di giocare con le mie qualità e di sapere che sono un giocatore forte, è uno dei tecnici che ha cercato di farmelo comprendere maggiormente nella mia carriera. E’ bello lavorare con lui. Mi dice sempre di migliorare, ma sono cose che tengo per me. E’ esigente con me e con la squadra, ci chiede tante cose e noi proviamo a farle».

SUL FRATELLO – «Giocare insieme con mio fratello Marcus? Quando cresci con un fratello che fa il calciatore vorresti sempre giocare nella stessa squadra. A scuola ci sceglievamo per primi in squadra. Ma siamo professionisti, siamo in due grandi squadre italiane e va bene così. Spero di fare tante partite con lui in Nazionale».

SU INTER JUVE – «Che gara sarà contro l’Inter? Non so, mi aspetto sicuramente una grande partita. Siamo due grandi squadre, loro sono molto forti e noi giochiamo bene, sarà una bella sfida dal punto di vista tattico. Sarà difficile per entrambi».

DIALOGO CON MARCUS SUL DERBY D’ITALIA – «Se ho sentito Marcus prima della partita? Tutti i giorni ci sentiamo, ma non parliamo mai delle partite. Ci confrontiamo sulla vita e su cose più importanti del calcio. Ci sarà tutta la famiglia allo stadio».

