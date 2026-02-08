Khephren Thuram dopo Juve Lazio: «Abbiamo dato tutto, prendere gol al primo tiro dà fastidio. L’Inter? Giocheremo ancor di più per vincere!»

Il centrocampista della Juventus, Khephren Thuram, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio ottenuto contro la Lazio in campionato

Ai microfoni di DAZN, Khephren Thuram non ha nascosto la frustrazione per il pareggio maturato contro la Lazio. Il mediano francese ha evidenziato il paradosso di una prestazione dominante macchiata dal risultato, lamentando la beffa di aver subito gol alla prima occasione utile. Lo sguardo del numero 19 bianconero è però già rivolto al big match contro l’Inter: contro i Nerazzurri servirà la solita mentalità vincente, ripartendo subito a testa alta per preparare la sfida.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

GOL AL PRIMO TIRO – «Dà fastidio perchè stavamo facendo una grande partita con tante occasioni da gol. Abbiamo dato tutto, abbiamo fatto una buona partita ma non abbiamo vinto»

INTER – «La Juve gioca sempre per vincere, ancora di più contro l’Inter che è una grandissima squadra. Dopodomani torniamo a lavorare a testa alta, testa alla prossima»