Kings League, collaborazione con un top club di Serie A. La comunicazione - Calcio News 24

Hellas Verona entra nel mondo della Kings League: nasce la collaborazione con FC Circus

L’Hellas Verona continua a innovare e a espandere la propria presenza anche fuori dai confini del calcio tradizionale. Con un annuncio dal tono festoso e spettacolare — “Welcome to the Circus 🎪💜🤝💛💙” — il club gialloblù ha ufficializzato la collaborazione con FC Circus per la Kings League Italia, il nuovo torneo di calcio a sette ideato da Gerard Piqué e già fenomeno mediatico in Spagna.

La partnership tra Hellas Verona FC e FC Circus segna un passo significativo per entrambe le realtà. Il club veneto, da sempre attento ai progetti innovativi e alle nuove modalità di comunicazione sportiva, si lega a una squadra che rappresenta lo spirito giovane e irriverente della Kings League. Dall’altra parte, FC Circus trova nel Verona un partner di grande prestigio, portatore di una tradizione calcistica storica e di un legame profondo con il territorio.

L’annuncio, diffuso sui canali social ufficiali, ha immediatamente catturato l’attenzione dei tifosi: “Welcome to the Circus”, recita il messaggio condiviso, accompagnato dagli emoji del circo e dai colori che uniscono le due società — il viola, il giallo e il blu. Un chiaro simbolo di unione e di entusiasmo verso un progetto che si preannuncia unico nel suo genere.

La Kings League Italia, che sta per vivere la sua prima stagione ufficiale, è una competizione pensata per unire spettacolo, intrattenimento e talento sportivo. Le partite si giocano in formato ridotto, con regole dinamiche e un forte coinvolgimento del pubblico tramite piattaforme digitali e social network. La partecipazione dell’Hellas Verona, attraverso FC Circus, rappresenta un ponte tra il calcio professionistico e il mondo dell’intrattenimento sportivo di nuova generazione.

L’obiettivo della collaborazione è chiaro: creare sinergie, valorizzare i giovani talenti e avvicinare nuove generazioni di tifosi al brand Hellas Verona. Il club, sempre più attivo nel panorama digitale, riconosce nella Kings League un’opportunità per sperimentare linguaggi moderni, raggiungere un pubblico globale e rafforzare la propria immagine oltre il rettangolo di gioco.

Il messaggio conclusivo pubblicato dal Verona e da FC Circus riassume perfettamente lo spirito dell’iniziativa: “Orgogliosi di unire le forze e portare il nostro spettacolo nella Kings League Italia. Siate pronti, lo show sta per cominciare.”

Un circo di emozioni, talento e passione: con questa partnership, l’Hellas Verona si prepara a stupire anche nel calcio del futuro.

LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME IN SERIE A