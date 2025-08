Kings League Italia: i Black Lotus non parteciperanno alla prossima edizione. Il comunicato ufficiale

Kings League Italia, i Black Lotus hanno deciso: non parteciperanno alla prossima edizione! Ecco il comunicato ufficiale

Nei giorni precedenti si era parlato di potenziali modifiche al roster delle squadre partecipanti alla prossima edizione della Kings League Italia, e ora arriva la prima conferma ufficiale: i Black Lotus non prenderanno parte al torneo.

La squadra, guidata dai presidenti Sergio Cruz e Off Samuel – entrambi volti noti nel panorama digitale e sportivo italiano – ha deciso di ritirarsi dalla competizione, segnando un primo cambio di rotta nel campionato emergente. Le ragioni dietro questa scelta non sono state ancora rese pubbliche, ma la notizia ha subito attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Questo annuncio apre le porte a nuovi scenari per l’organizzazione del torneo, che si prepara ad accogliere altre novità nelle settimane a venire. Gli analisti già ipotizzano l’ingresso di nuove squadre e possibili rimescolamenti tra i protagonisti più seguiti del circuito. Ecco la nota ufficiale:

LA NOTA – I Black Lotus non faranno parte della Kings League Lottomatica.sport Italy nella nuova stagione che scatterà in autunno nella nuova Fonzies Arena di Cologno Monzese.

La decisione è maturata in comune accordo tra le parti, e a Sergio Cruz e Off Samuel va il sincero ringraziamento di Kings League – presidenti dei Black Lotus – per essere stati a bordo del nostro progetto, portando un po’ di quel futbol verdeoro che è sinonimo di qualità ed allegria e per aver cucinato pietanze deliziose a base di calcio durante i match days assieme a tutti i tifosi. Grazie anche a tutto il loro team, ai calciatori provenienti dal draft e alle wild cards per essere stati splendidi protagonisti del primo storico split italiano. Se questa prima stagione è stata un successo, il merito è anche sicuramente vostro.

Kings League Lottomatica.sport Italy si sta ora preparando per la ripresa della competizione sportiva con tante novità da svelare, stay tuned!