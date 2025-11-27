Kjaer presenta il Midtjylland: «Lavoriamo tanto sull’aspetto umano. Franculino? Vi dico una cosa su di lui»

Kjaer in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ presenta il Midtjylland, squadra in cui riveste il ruolo di dirigente. Le sue dichiarazioni

Simon Kjaer, ex difensore danese che ha vestito la maglia della Roma nella stagione 2011/12 con Luis Enrique, torna oggi all’Olimpico in veste di dirigente del Midtjylland, club in cui ha iniziato la sua carriera e di cui ora fa parte del consiglio di amministrazione. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.



LA SCELTA DEL MIDTJYLLAND – «Perché non vedo altrove il modo in cui lavorano. In pochi anni, sono passati da essere un club più locale a una presenza stabile nelle coppe. È cambiata la dimensione, anche per i giocatori e le persone che mandiamo a giocare nel mondo».



L’UTILIZZO DEI DATI – «Vero, ma lavoriamo anche sull’aspetto umano. C’è fame di migliorare un 1% ogni giorno, senza paura di spingere. A fine agosto abbiamo cambiato l’allenatore nonostante non perdesse da 18 partite, perché la visione era crescere ancora. Tullberg, il nuovo tecnico, ha molta energia, studia sempre».

I GIOCATORI PIU’ INTERESSANTI – «Franculino è un attaccante che può giocare in qualsiasi squadra, forse è presto per il Real ma in Italia può giocare ovunque. Vedo cose in lui che non si imparano: è molto molto bravo. Billing, che viene dal Napoli, sta facendo molto bene. Simsir, Gogorza, Osorio sono molto interessanti».