Klinsmann: «L’Inter è al top, può vincere la Champions. Contro il Bayern sarà come una finale, il mio tifo…»

Le parole di Jurgen Klinsmann, ex calciatore tedesco dell’Inter, sul percorso europeo dei nerazzurri di Simone Inzaghi. I dettagli

Jürgen Klinsmann ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione dell’Inter.

INTER-BAYERN MONACO – «Per chi farò il tifo? Per il bel calcio, ho giocato in tutte due le squadre. Però voglio esserci, voglio venire a San Siro, a sostenere l’Inter. È un peccato che questa sfida arrivi così presto, nei quarti di Champions League. Sarebbe stata una partita da finale, e proprio a Monaco. Pensate che bello».

RICORDI – «Una bella sfida. Ricordo nel passato quella con il gol favoloso di Nicola Berti. Adesso ovviamente il Bayern a tutti i costi vuole arrivare in fondo perché c’è una partita speciale in casa, la finale. Quando ti danno la possibilità di giocare nel tuo stadio una gara che vale la Champions? Ma per l’Inter è ora di vincere di nuovo una Coppa Europea».

INTER – «Secondo me hanno creato uno squadrone. È una rosa con due squadre, hanno raddoppiato ogni posizione. L’Inter ha un bel modo di giocare, per il suo stile, un 3-5-2 che vede i giocatori continuamente cambiare posizioni tra di loro. Mi viene un sorriso quando Bastoni finisce sulla fascia sinistra e fa il cross. L’unica cosa che gli manca è che poi la metta anche in area per se stesso. Tipo, fa il cross e poi ancora lui fa il gol. L’Inter è bella da vedere».