Klinsmann: «Non abbiamo veri nove, l’Italia ha Scamacca». Le dichiarazioni dell’ex campione tedesco

Jurgen Klinsmann ha parlato a Rai Sport per analizzare Italia-Germania.

Le sue parole: «Attaccanti? Al momento non abbiamo giocatori come Klose, la squadra ha tanta qualità e lotterà per il Mondiale, ma adesso facciamo fatica a finalizzare davanti. C’è una grande differenza al momento fra le squadre europee e le due sudamericane, il Brasile e l’Argentina. L’Italia fuori dal mondiale è una catastrofe. Forse dopo la vittoria dell’Europeo è mancata la grinta e la fame, ma anche la fortuna; non dimentichiamo infatti i rigori sbagliati da Jorginho. Gnonto è entrato molto bene, mi ricorda Odonkor, che fece benissimo nel 2006. Inoltre mi è piaciuto tanto anche Scamacca, un vero numero nove come non si vedeva da tempo».