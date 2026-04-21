Klopp al Real Madrid: si porta anche Yildiz

Il tecnico tedesco è uno dei candidati alla panchina del club spagnolo, ma fissa alcune condizioni: vuole Yildiz al Bernabeu

Jurgen Klopp è pronto a tornare. Il tecnico tedesco è tentato dalla proposta di allenare il Real Madrid, ma ha fatto alcune richieste a Florentino Perez.

Il sì dell’ex Liverpool è legato ad un mercato faraonico, da quasi 200 milioni di euro: l’idea dell’allenatore è di portare al Bernabeu alcuni dei migliori talenti attualmente in circolazione e costruire su di loro il Real del futuro.

Tre in particolare, secondo quanto riferito da El Nacional, i nomi fatti dallo stesso Klopp, uno per reparto: Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, per il quale c’è una clausola da 60 milioni; Rodri del Manchester City, per il quale sarebbe pronta una proposta da 40 milioni; Kenan Yildiz, fresco di rinnovo, per una cifra intorno ai settanta milioni di euro.

Un mercato faraonico dunque che Klopp esige per dire sì al suo ritorno in panchina e chiudere l’esperienza fuori dal campo. Il piano proposto al Real non sembra però così facile da realizzare, nonostante la volontà di Perez di accontentare il tecnico.

Klopp vuole Yildiz al Real: affare difficile

L’ostacolo più grande in tema di calciomercato potrebbe essere rappresentato proprio dalla Juventus.

Yildiz al Real: lo chiama Klopp (Instagram Kenan Yildiz) – Calcionews24.com

Il club bianconero ha da poco ufficializzato il rinnovo di contratto del turco e vuole farne il simbolo del nuovo corso: si spiega così l’ingaggio da oltre sei milioni di euro, una cifra che – al netto di quel che accadrà con Vlahovic – ne fa il calciatore più pagato della rosa.

Difficile che dopo un’investitura del genere, la Juventus possa poi sedersi ad un tavolo per trattare la cessione di Yildiz, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili. Offerte molto più alte dei settanta milioni paventati dalla Spagna.

Una cessione di Yildiz, che resta altamente improbabile, potrebbe diventare fattibile soltanto davanti a cifre vicine ai cento milioni di euro, cifre che il Real non sembra orientato a spendere per acquistare un unico calciatore, anche se di grande talento.

Tutto lascia presupporre, dunque, che la richiesta di Klopp di avere con sé Yildiz al Real Madrid non sia facile da esaudire. Certo, nel calciomercato non si può mai escludere nulla, ma ad oggi la volontà della Juventus è chiara: fare del turco il perno della squadra del futuro.