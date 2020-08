Jurgen Klopp ha elogiato Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, dopo la vittoria della Champions League

Jurgen Klopp ha elogiato il tecnico del Bayern Monaco, Hansi Flick, per la vittoria della Champions League contro il Psg. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate durante un’intervista a ZDF:

«È davvero difficile scrivere la storia in 8 mesi. Il Bayern è una delle squadre più forti, è attrezzata in maniera sensazionale con giocatori di livello mondiale in ogni ruolo»