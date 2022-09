Klopp: «Il Liverpool deve tornare ad essere sé stesso». Le parole del tecnico dei Reds

Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di Prime Video nel pre partita di Napoli-Liverpool. Ecco le parole del tecnico dei Reds:

«E’ sempre un’emozione arrivare qua, soprattutto in un posto difficile in cui giocare. Non sarà semplice, sappiamo che qui c’è un tifo particolare che può spingere la squadra avversaria. Stasera sarà uno step importante per noi, per switchare in questa stagione. Il Liverpool deve tornare ad essere sé stesso».