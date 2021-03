Klopp: «Il Liverpool può vincere la Champions per due motivi»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha presentato in conferenza stampa il match di Champions League contro il Lipsia: le sue dichiarazioni

«Possiamo vincere la Champions per due motivi: la qualità e il calcio in generale. Hai sempre la possibilità di vincere la prossima partita. Siamo a metà gara, dobbiamo ancora giocare e non ho dubbi sulla mia squadra. Sono felice di avere l’opportunità di giocare subito: abbiamo avuto grandi momenti nel corso della stagione, di recente li hanno gli Spurs e il West Ham».