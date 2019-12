Klopp: «Più partite di Champions? Una c…» VIDEO

Klopp, le parole del tecnico del Liverpool al termine del match vinto per 2-0 contro il Watford grazie alla doppietta di Salah

Un’altra vittoria per il Liverpool di Klopp in Premier League. Ieri i Reds hanno battuto il Watford con una doppietta di Salah. Il tecnico al termine del match ha parlato in conferenza stampa anche delle troppe gare che i club sono costretti a giocare.

«Il calendario è quello che è. A voi piace vederci soffrire. Fate finta di essere preoccupati ma alla fine non vi importa. Dobbiamo vedercela da soli. Oggi ho letto un articolo in cui si dice che i grandi club vorrebbero più partite di Champions, io non faccio parte di questo ma posso dire che è una c****ta. Le partite vanno tagliate non aumentate».