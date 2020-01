Klopp: «Firmino giocatore superbo. Sulla striscia positiva…» VIDEO

Klopp, ancora una vittoria per il tecnico del Liverpool che ieri ha battuto di misura anche il Tottenham di Mourinho

Non si ferma più il Liverpool di Jurgen Klopp. Un’altra vittoria dei Reds che hanno battuto il Tottenham grazie alla rete di Firmino. Al termine del match ecco le considerazioni del tecnico tedesco.

«Quando sono andato da Firmino ad abbracciarlo dopo la gara lui si è fermato perché prima voleva parlarmi e mi ha detto: “So che avrei dovuto segnare più gol”. Non era assolutamente questo quello che volevo dirgli! Ma è vero anche se non sapevo quando. La primissima opportunità in avvio è stata eccezionale ma in qualche modo ha tirato sul portiere e poi Oxlade ha preso il palo. Firmino è un giocatore superbo, non è la prima volta che lo dico e spero non sia l’ultima. Davvero impressionante. Dopo la partita abbiamo fatto un po’ di analisi e discusso su cosa si poteva fare meglio».