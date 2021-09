Klopp punge l’Inghilterra: «Perché Alexander-Arnold gioca lì?»

Klopp, allenatore del Liverpool, ha criticato la scelta del ct inglese Southagate di schierare Alexander-Arnold a centrocampo

«Non capisco. Perché il miglior terzino destro del mondo dovrebbe giocare a centrocampo? Se guardate le nostre partite, sapete che la posizione di Trent è già cambiata. Gioca già a tutta fascia, nelle partite in cui è possibile giocare in questo modo. Quindi non serve provarlo come centrocampista. Può giocare al centro ma più da numero 6 che da 8. Alcune persone pensano che potrebbe essere più decisivo in mezzo. Ma come? È possibile essere più decisivi di Trent Alexander-Arnold? Il terzino destro è quello che difende la fascia destra e lo fa molto bene».