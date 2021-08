Klopp punge Ronaldo: «Non è un affare per il futuro, ci sono altri modi per vincere»

Jurgen Klopp non va per il sottile commentando il passaggio sempre più probabile di Ronaldo al Manchester City

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, commenta in conferenza stampa il passaggio (ormai imminente) di Cristiano Ronaldo al Manchester City. Ecco le sue dichiarazioni.

«L’ho visto dal punto di vista di un tifoso di calcio e non sta a me giudicarlo. Se altri club possono farlo, non è un business del futuro. Non lo è ora e subito. Alcuni club stanno lavorando così e va bene. Devono esserci modi diversi, in una squadra due o tre anni dopo serve la vittoria. E’ bello vincere trofei, ma anche con la migliore squadra del mondo non è possibile ogni anno. Devi assicurarti di crescere come squadra e come club ed è quello che abbiamo fatto noi».