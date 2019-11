Klopp rivela: «Ecco qual è lo stadio in cui odio di più giocare»

Klopp rivela lo stadio in cui ha più difficoltà a giocare con le sue squadre: «Non ho dubbi, a Siviglia. L’atmosfera è pazzesca»

Ai microfoni dei canali ufficiali della Fifa, Jurgen Klopp ha rivelato quale sia lo stadio in cui trova più difficoltà con le sue squadre. A dispetto dei più quotati Camp Nou, Old Trafford o altri impianti di grande portata, il tecnico ha sorpreso tutti:

«Non sono sicuro di quale sia lo stadio migliore in cui mi piace giocare, ma non ho dubbi su quello in cui odio maggiormente giocare. A Siviglia. L’atmosfera lì è assolutamente pazzesca. Diventa un insieme con il campo».