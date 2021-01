Koeman sulla rosa del Barça: «Non ho potuto fare cambiamenti» – VIDEO

Ronald Koeman ha parlato della rosa del suo Barcellona

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, in conferenza stampa ha parlato del livello della sua squadra a questo punto della stagione.

«Credo che piano piano ci stiamo avvicinando alla squadra che vogliamo. Siamo arrivati ad agosto e ci siamo concentrati sulle cose più imminenti. Abbiamo fatto la preparazione per il campionato. Abbiamo dei giocatori importati fuori per infortunio. In poco più di un mese non potevamo risolvere tutti i problemi. Sulla rosa non ho potuto fare nessun cambiamento. Tutto considerato penso che come ogni allenatore ho bisogno di tempo».