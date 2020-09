Kolarov all’Inter, arriva il saluto della Roma – VIDEO

La Roma ha salutato Kolarov, trasferitosi all’Inter, con un video pubblicato attraverso il proprio profilo Twitter

La Roma, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha salutato Aleksandar Kolarov che è diventato un nuovo giocatore dell’Inter.

Il difensore serbo ha giocato tre stagioni alla Roma dopo un passato al Manchester City e alla Lazio. Adesso è pronto per una nuova avventura sempre in Italia ma con la maglia dell’Inter con cui ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo.