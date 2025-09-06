Kolo Muani, clamoroso dalla Francia! Al-Khelaifi alla Juve: «Ci avete preso in giro, me ne ricorderò». Strascichi dopo il mancato affare

In Francia continua a fare notizia la chiusura della sessione estiva di calciomercato, con particolare attenzione alla trattativa sfumata che avrebbe dovuto riportare Randal Kolo Muani alla Juventus. Per settimane, il club bianconero ha cercato di trovare un’intesa con il Paris Saint-Germain per il centravanti francese, senza però riuscire a concretizzare l’operazione.

Negli ultimi giorni di mercato, il direttore generale Damien Comolli ha così virato su Openda come alternativa, mentre Kolo Muani ha trovato sistemazione al Tottenham, chiudendo definitivamente la pista bianconera.

Secondo quanto riportato dal portale francese Sports Zone, la fumata nera sarebbe arrivata per volontà del presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, che avrebbe manifestato il proprio disappunto con il management della Juventus: «Ci avete preso in giro per settimane, è finita. Con me non vincerete. Ricorderò i vostri metodi, fidatevi di me», avrebbe detto telefonicamente il numero uno parigino.

Contemporaneamente, Al Khelaifi avrebbe contattato gli agenti del giocatore per chiedere di trovare soluzioni alternative alla Juventus. Una richiesta che è stata rispettata, con il centravanti francese che ha così fatto rotta verso Londra, chiudendo ufficialmente ogni possibilità di rientro in bianconero.

La vicenda evidenzia ancora una volta le difficoltà incontrate dalla dirigenza della Vecchia Signora nell’acquisire giocatori di alto livello dall’estero, nonostante la volontà del giocatore di vestire nuovamente il bianconero. La pista Kolo Muani si è chiusa quindi con un epilogo lontano da Torino, mentre la Juventus ha deciso poi di affondare su Openda.