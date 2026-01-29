Kolo Muani Juve, Comolli ci riprova per il ritorno del bomber ma c’è un ostacolo da superare: ecco di che cosa si tratta. I dettagli

La Juventus non molla la presa e apre ufficialmente il “secondo round” per riportare a casa Randal Kolo Muani. Dopo il tentativo sfumato durante la sessione estiva, la dirigenza della Vecchia Signora, guidata dall’abilità diplomatica di Damien Comolli, ha deciso di sfruttare le ore immediatamente successive al turno di Champions League per sferrare l’attacco decisivo. L’obiettivo è chiaro: regalare a Luciano Spalletti quella punta di ruolo necessaria per completare il reparto avanzato, specialmente dopo i mancati arrivi di Jean-Philippe Mateta e Youssef En-Nesyri.

Per l’attaccante francese classe ’98, tornare a Torino significherebbe ritrovare un “habitat” ideale. A differenza dell’opaca parentesi vissuta finora al Tottenham, in bianconero il giocatore aveva trovato una regolarità straordinaria, supportato da un gruppo che oggi rappresenta una leva fondamentale nella trattativa. Tuttavia, il vero avversario da battere rimane Thomas Frank. Il tecnico degli Spurs, noto per la sua intransigenza, dopo aver eretto le barricate per Mathys Tel non intende privarsi nemmeno di Muani, autore peraltro di un gol nell’ultima sfida contro l’Eintracht. La strategia di Comolli punta a pareggiare l’accordo già siglato in precedenza dagli inglesi: un prestito secco oneroso da 5 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è previsto un contatto diretto tra i club in mattinata.

A confermare il fermento e le difficoltà dell’operazione è intervenuto Giorgio Chiellini. Il dirigente juventino, parlando poco prima del match di Montecarlo, ha fotografato così la situazione:

MERCATO – «Stiamo cercando di capire se ci sono dei profili che possono migliorare questa squadra, ma non è facile. Kolo è un giocatore che qua è stato bene, ha fatto molto bene lo scorso anno, ma non è un giocatore della Juventus. Vediamo in questi giorni, tutti vorremmo poter migliorare la squadra pur nelle difficoltà e aiutare poi a dare qualche arma in più al mister e completare la rosa».

