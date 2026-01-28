Kolo Muani Juventus, lo spogliatoio si espone: ecco il gesto dei bianconeri in queste ore!

Kolo Muani Juve, spogliatoio protagonista: ecco di seguito il gesto che svela tutto a sorpresa. Il retroscena

Il mercato invernale della Juventus entra nel vivo grazie a un nome che sta accendendo l’entusiasmo dei tifosi: Randal Kolo Muani. Alla Continassa e sui social domina un unico interrogativo: il francese può davvero tornare in bianconero? Le ultime indiscrezioni hanno svelato un retroscena sorprendente che coinvolge direttamente lo spogliatoio, desideroso di riaccogliere l’attaccante.

A muoversi non sono soltanto i vertici societari. Il retroscena è stato rivelato da Luca Marchetti, che ha spiegato: «Kolo Muani viene chiamato anche dai suoi ex compagni per cercare di stimolarlo».

L’esperto di mercato, intervenuto su Sky Sport, ha poi confermato la strategia del club: «La Juventus sta cercando di capire come potersi inserire negli spiragli che ci sono su un possibile ritorno di Kolo Muani».

Nonostante il legame forte tra il giocatore e l’ambiente torinese, la trattativa resta complessa. Marchetti ha evidenziato che «l’ostacolo più grande in questo momento è proprio la posizione del Tottenham», dato che l’attaccante è ritenuto centrale nelle rotazioni degli Spurs e dovrebbe partire titolare nella gara di questa sera.

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche la necessità di ricucire i rapporti con la Francia. Come ricordato dallo stesso Marchetti: «Bisognerà riallacciare i rapporti con il Paris Saint-Germain, dopo che le condizioni erano cambiate negli ultimi giorni del mercato estivo». Solo un riavvicinamento con il club parigino potrebbe aprire la strada al via libera definitivo.

