Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli

Kolo Muani Juve, l’attaccante francese è il primo obiettivo estivo dei bianconeri: il PSG scopre le carte sul prezzo

La Juventus prepara il mercato 2026/27 con un obiettivo preciso: affiancare a Dusan Vlahovic un attaccante di primo livello, capace di completare il reparto offensivo voluto da Luciano Spalletti. In cima alla lista c’è Randal Kolo Muani, indicato da Tuttosport come il profilo ideale per un ritorno a Torino dopo l’ottima parentesi bianconera precedente al trasferimento al Tottenham.

L’esperienza londinese del francese sta infatti naufragando tra la crisi degli Spurs e le difficoltà della gestione Tudor, spingendo il giocatore a valutare una nuova destinazione. La Juventus osserva con attenzione, forte di rapporti nuovamente distesi con il PSG, proprietario del cartellino. L’operazione avrebbe costi sostenibili: circa 40 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai parigini di evitare minusvalenze e ai bianconeri di chiudere un affare importante senza sforare i limiti di bilancio.

Spalletti, pur non avendo mai lavorato con Kolo Muani, ne apprezza duttilità, intensità e capacità di inserirsi rapidamente nel contesto juventino. Dopo il tentativo sfumato a gennaio, quello che era rimasto un “sogno in standby” potrebbe trasformarsi in un colpo concreto, regalando alla Juve un attacco di altissimo livello per competere su tutti i fronti.