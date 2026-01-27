Kolo Muani Juve, trattativa confermata: nuovi contatti e pressing bianconero. Il club attende la mossa del giocatore

Kolo Muani Juve, nuovi contatti e trattativa in evoluzione: i bianconeri spingono e attendono il passo decisivo dell’attaccante

Il calciomercato della Juventus si accende nelle ultime ore di gennaio con un sorprendente ritorno di fiamma per Randal Kolo Muani. Nonostante la complessità dell’operazione, diversi esperti confermano che la dirigenza bianconera sta portando avanti un pressing costante per riportare a Torino l’attaccante francese, oggi al Tottenham ma ancora di proprietà del PSG.

LEGGI ANCHE –

Il punto di Fabrizio Romano

Secondo Fabrizio Romano, la trattativa è entrata in una fase particolarmente calda, caratterizzata da contatti continui:

LE ULTIME – «La Juventus continua a chiamare per Kolo Muani, a provarci. Ripeto sempre per non illudere nessuno che è un’operazione complicata. Soprattutto per un discorso di formule, tempi e rapporti. Mancano pochi giorni e bisogna far incastrare tanti pezzi. Uno dei pezzi fondamentali è quello legato al giocatore. Eventualmente per provare a scardinare la resistenza del Tottenham servirà l’appoggio del ragazzo, che dovrà fare dei passi.

Credo che gli sviluppi partiranno dal post Champions in avanti, quindi da giovedì. Thomas Frank non vuole distrazioni in una giornata importante per il Tottenham che punta alla top 8. Ma la Juventus continua a lavorarci. Le chiamate sono partite tra sabato e domenica e continueranno nella giornata di oggi. La Juve ci prova, deve incastrarsi tutto con l’ok del Tottenham, con Juve e PSG che non si sono lasciate benissimo l’estate scorsa e dovranno risedersi al tavolo per un’operazione nuova da costruire. C’è del lavoro da fare ma che la Juve ci stia provando è stra-confermato. Vedremo se ci riuscirà».

LEGGI DI PIU’ SU JUVENTUSNEWS24

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet