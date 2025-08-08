Kolo Muani Juventus, dalla Germania non hanno dubbi! Il Newcastle ha avviato le trattative per l’ex bianconero, i dettagli

Kolo Muani Juventus, dalla Germania non hanno più dubbi! Il Newcastle ha avviato le trattative per l’ex attaccante, tutti i dettagli

Il Newcastle United ha cambiato strategia sul mercato. Dopo aver perso la corsa a Benjamin Sesko, giovane talento sloveno destinato al Manchester United, il club inglese ha virato con decisione su Randal Kolo Muani, attaccante francese classe 1998 in forza al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, i “Magpies” hanno già avviato i primi contatti per sondare la fattibilità dell’operazione, entrando di forza in una trattativa che la Juventus porta avanti da settimane.

Kolo Muani: il nuovo obiettivo del Newcastle

Kolo Muani, ex Eintracht Francoforte, è noto per la sua velocità, abilità nel dribbling e versatilità offensiva. Dopo una stagione altalenante al PSG, il giocatore ha manifestato il desiderio di cambiare aria, e la Juventus si era mossa per riportarlo in Serie A con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il club bianconero, guidato dal tecnico Igor Tudor, lo considera un rinforzo fondamentale per il nuovo corso.

Tuttavia, l’inserimento del Newcastle rischia di stravolgere gli equilibri. Forte di un budget importante e della volontà di rafforzare il reparto offensivo, il club inglese è pronto a offrire al PSG una cessione a titolo definitivo, con una proposta che potrebbe aggirarsi tra i 45 e i 50 milioni di euro. Una cifra che la Juventus, alle prese con diverse operazioni in uscita, faticherebbe a pareggiare.

Juve in allarme: la Premier League insidia il colpo Tudor

La dirigenza bianconera, consapevole dell’interesse del giocatore per un ritorno a Torino, continua a lavorare sotto traccia per trovare una soluzione sostenibile. Ma la concorrenza del Newcastle, club ambizioso e in crescita, rappresenta una minaccia concreta. La Premier League, con il suo appeal e le sue risorse, potrebbe convincere Kolo Muani a cambiare rotta.

Ora la decisione spetta al giocatore: scegliere tra il progetto tecnico della Juventus e la proposta economica del Newcastle. Per i bianconeri, il rischio di perdere il grande obiettivo richiesto da Tudor è più alto che mai.