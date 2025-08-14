Kolo Muani Juventus, accelerata bianconera: ritorno a Torino a prescindere dal futuro di Vlahovic

Kolo Muani Juventus, tutti gli aggiornamenti sulla trattativa dei bianconeri per trattenere a Torino il francese: le ultime

L’operazione Kolo Muani Juventus entra nel vivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si sono registrati contatti positivi tra la dirigenza bianconera e il Paris Saint-Germain per riportare l’attaccante francese a Torino. Damien Comolli e Frédéric Modesto hanno deciso di stringere i tempi, puntando a chiudere l’affare anche senza attendere la cessione di Dusan Vlahovic.

Il piano della Juventus è chiaro: rinforzare il reparto offensivo indipendentemente dalle uscite, fornendo a Igor Tudor un giocatore già conosciuto e perfettamente integrato nel gruppo. Kolo Muani, infatti, ha già vestito la maglia bianconera nella seconda parte della scorsa stagione, collezionando 22 presenze complessive tra Serie A e Coppe e convincendo per intensità e duttilità.

La formula al centro della trattativa è quella del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il PSG chiede circa 65 milioni di euro complessivi tra prestito oneroso e riscatto, mentre la Juventus sta cercando di trovare un accordo sulle modalità di pagamento per rendere l’operazione sostenibile e chiudere in tempi brevi.

Kolo Muani è un attaccante moderno, in grado di interpretare più ruoli nel reparto avanzato: può agire da centravanti puro o partire da esterno, sfruttando velocità e capacità nell’uno contro uno. Sotto la guida di Tudor, il francese potrebbe essere impiegato sia come riferimento offensivo che in un attacco a due, offrendo soluzioni tattiche differenti rispetto a Vlahovic e garantendo maggiore profondità alla rosa.

Il ritorno del francese rappresenterebbe anche un vantaggio in termini di ambientamento, poiché conosce già la squadra e i meccanismi di gioco, permettendogli di incidere fin da subito. L’intenzione del club è quella di definire la trattativa rapidamente, così da mettere a disposizione di Tudor un rinforzo offensivo importante già prima dell’inizio del campionato. In un’annata in cui la Juventus punta a tornare protagonista su tutti i fronti, l’arrivo di Kolo Muani sarebbe un colpo di grande impatto sia tecnico che strategico.