Kolo Muani sceglie la Juve come priorità: il PSG non punta più su di lui, mentre dall’estero arrivano proposte…

Kolo Muani, priorità alla Juve nonostante le maxi offerte estere: il PSG lo ha già messo fuori dal progetto. Le ultime

La Juventus si prepara a un’estate di mercato particolarmente intensa sul fronte offensivo. I nomi monitorati sono di primissimo livello: da Jonathan David a Lois Openda, passando per Dusan Vlahovic, Robert Lewandowski e, soprattutto, Randal Kolo Muani. Nessuno degli attaccanti attualmente in rosa ha la certezza di restare e lo scenario che porta a due nuovi centravanti alla Continassa non è affatto remoto.

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La dirigenza bianconera sta lavorando su più tavoli, in attesa di capire il futuro dei giocatori in scadenza come Vlahovic e Lewandowski. Nel frattempo è tornato d’attualità il dossier Kolo Muani, oggi al Tottenham in prestito dal PSG e considerato a Torino un’occasione sfumata. Secondo Fabrizio Romano, il francese avrebbe deciso di attendere una proposta da Comolli e Chiellini. Dopo il primo arrivo nel gennaio 2024/25, il tentativo di confermarlo nell’estate successiva e il nuovo assalto nell’ultima finestra invernale, la Juventus ha bussato nuovamente alla sua porta, trovando stavolta un’apertura concreta.

A fine stagione l’attaccante rientrerà al Paris Saint-Germain, ma né il club né il giocatore intendono proseguire insieme. Il PSG, che la scorsa estate valutava il cartellino 70 milioni, dovrà abbassare le pretese: la formula del prestito con obbligo di riscatto, simile a quella usata per Openda, è oggi la più compatibile con le possibilità bianconere. Kolo Muani, che a Torino si era ambientato alla perfezione e che a gennaio aveva spinto per tornare, considera la Juventus la sua priorità assoluta. Alcuni giocatori bianconeri, inoltre, si sarebbero già messi in contatto con lui per incoraggiarlo.

Il vero ostacolo potrebbe però essere l’ingaggio. Dall’estero sono arrivate proposte molto più ricche rispetto ai 6-7 milioni che la Juventus può garantire, cifra già riconosciuta a Yildiz e offerta a Vlahovic. La scelta finale sarà quindi del francese: accettare un campionato meno competitivo per un contratto più pesante, oppure seguire il desiderio di tornare a Torino, rimasto vivo dallo scorso gennaio e rilanciato in vista della prossima stagione.