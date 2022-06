Vincent Kompany riparte dalla Championship: ufficiale la firma tra l’ex difensore belga e il Burnley

Nuova avventura in panchina per Vincent Kompany. L’ex difensore belga tornerà in Inghilterra per sedere sulla panchina del Burnley.

Dopo l’addio all’Anderlecht, l’ex City è quindi pronto a prendere in mano le redini del club, da poco retrocesso dalla Premier.