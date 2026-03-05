Calciomercato
Konate Liverpool, occhio al futuro! Ci pensa anche il Real Madrid: su di lui si dice che… La rivelazione sulla volontà del difensore francese
Il futuro di Ibrahima Konaté potrebbe presto allontanarsi in maniera definitiva dal Liverpool. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato confermate da Matteo Moretto, l’atleta rappresenta un’opzione estremamente concreta per il Real Madrid. Il giocatore avrebbe infatti superato mentalmente l’esperienza in Inghilterra, aprendo le porte a una cessione spagnola.
🤔 @BILD are reporting Ibrahima Konate is now at the top of Real Madrid’s shortlist. The player is said to have already mentally moved on from his time in England.— Anfield Sector (@AnfieldSector) March 5, 2026
[🟢] @MatteMoretto reports Ibrahima Konate remains an option for Real Madrid. pic.twitter.com/SEeHMddtAC
PAROLE – «🤔@BILD riporta che Ibrahima Konaté è ora in cima alla lista dei candidati del Real Madrid. Si dice che il giocatore abbia già superato mentalmente il periodo trascorso in Inghilterra.
[ 🟢 ]@MatteMoretto riporta che Ibrahima Konate resta un’opzione per il Real Madrid».
