Konate Liverpool, occhio al futuro! Ci pensa anche il Real Madrid: su di lui si dice che…

4 ore ago

Konate Liverpool, occhio al futuro! Ci pensa anche il Real Madrid: su di lui si dice che… La rivelazione sulla volontà del difensore francese

Il futuro di Ibrahima Konaté potrebbe presto allontanarsi in maniera definitiva dal Liverpool. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato confermate da Matteo Moretto, l’atleta rappresenta un’opzione estremamente concreta per il Real Madrid. Il giocatore avrebbe infatti superato mentalmente l’esperienza in Inghilterra, aprendo le porte a una cessione spagnola.

PAROLE – «🤔@BILD riporta che Ibrahima Konaté è ora in cima alla lista dei candidati del Real Madrid. Si dice che il giocatore abbia già superato mentalmente il periodo trascorso in Inghilterra.
[ 🟢 ]@MatteMoretto riporta che Ibrahima Konate resta un’opzione per il Real Madrid».

