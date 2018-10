Kondogbia, addio Francia: convocato dalla Repubblica Centrafricana

Geoffrey Kondogbia è stato convocato dalla Repubblica Centrafricana per le prossime gare di qualificazione alla Coppa d’Africa 2019: addio Francia per il centrocampista ex Inter

Geoffrey Kondogbia dice addio alla Nazionale francese e opta per la Repubblica Centrafricana. L’ufficialità è stata data nelle ultime ore dalla convocazione del centrocampista del Valencia con la Nazionale africana per i prossimi due impegni contro la Costa D’Avorio validi per la qualificazione alla Coppa d’Africa 2019.

Una scelta di cuore per l’ex giocatore dell’Inter (nato in Francia da genitori centrafricani), resa possibile dal fatto che con la Nazionale maggiore francese avesse giocato solo alcune partite amichevoli e non ufficiali (l’ultima convocazione con Les Bleus risale a due anni fa). Adesso, la nuova avventura con una selezione che sicuramente gli garantirà più spazio e responsabilità.