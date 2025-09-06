Koné stupisce contro l’Ucraina. Dalla Francia: «Perché è ancora alla Roma?!». Grande prova in Nazionale del centrocampista giallorosso

Un inizio di stagione da leader per blindare il centrocampo e prendersi la Roma. Manu Koné si sta confermando come uno dei pilastri della squadra di Gian Piero Gasperini, dando continuità all’eccellente rendimento mostrato già nella seconda parte dello scorso campionato. Le sirene di mercato estive, con l’Inter in prima fila, non lo hanno distratto: il classe 2001 è rimasto nella Capitale, pronto a diventare il faro della mediana giallorossa.

La sua crescita esponenziale non è passata inosservata nemmeno in patria. Durante l’ultima amichevole della Nazionale francese contro l’Ucraina, Koné ha offerto una prestazione di altissimo livello, raccogliendo elogi unanimi. Il noto portale transalpino SoFoot.com gli ha tributato un 8 in pagella, un voto superato solo da quello di Aurélien Tchouaméni. Anche i lettori del sito lo hanno premiato, posizionandolo al secondo posto nelle preferenze dietro a Michael Olise.

Proprio l’exploit in maglia “Bleus” ha spinto la critica francese a porsi una domanda tanto diretta quanto provocatoria, quasi un atto d’accusa verso i top club europei. SoFoot ha definito la sua permanenza a Roma “un segno di cattiva condotta professionale da parte dei direttori sportivi delle migliori squadre”, rincarando poi la dose sui propri canali social con un post diventato virale: “Perché è ancora un giocatore della Roma?”.

Una polemica che, tuttavia, fa sorridere l’ambiente giallorosso. Mentre in Francia si interrogano sul perché non sia già in una big europea, a Trigoria si godono il loro gioiello. Gasperini lo considera una pedina fondamentale e insostituibile, un talento in piena ascesa su cui costruire una stagione da protagonisti. La Roma ha in casa un top player, e ora se n’è accorta tutta Europa.