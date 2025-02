Koopmeiners: «Il morale è buono, la squadra sta bene; esclusione all’andata? Io sono tranquillo»

Le parole di Theun Koopmeiners, centrocampista della Juve, in conferenza stampa in vista della partita di ritorno del playoff di Champions League contro il PSV

Theun Koopmeiners ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno del playoff di Champions League della Juve contro il PSV ad Eindhoven. Di seguito le sue parole.

SPIRITO – «È buono. Abbiamo preparato bene la partita, anche dopo l’Inter, con un morale positivo. La squadra si sente bene, sarà una partita difficile ma lo sappiamo. Vogliamo vincere».

ESCLUSIONE COL PSV ALL’ANDATA – «Devo dirlo: sono molto tranquillo, anche nella testa. Sono un giocatore per la squadra, sono molto positivo per questa squadra, abbiamo tanti giocatori forti, possono giocare per questa squadra. Anche in panchina sono molto tranquillo, so cosa posso fare per aiutare a vincere la partita. Penso solo a questo e sono molto felice che abbiamo vinto e abbiamo fatto un buon risultato. Domani voglio fare uguale».

CONTINUA A LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA DI KOOPMEINERS SU JUVENTUSNEWS24.COM