Koopmeiners nel pre gara: «Juve, puntiamo a vincere! Ecco cosa abbiamo bisogno per il grande salto»

Koopmeiners: “Con la Juve vogliamo vincere, spirito positivo nel gruppo”. Le parole del centrocampista bianconero

Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia della sfida tra Juve e Cagliari, analizzando la sua condizione, il ruolo in campo e lo spirito della squadra.

Riguardo alla vittoria in Norvegia, Koopmeiners ha commentato: «Abbiamo bisogno di energia, ma possiamo fare ancora meglio. Lo spirito è positivo e il gruppo è forte. Crediamo di poter crescere ulteriormente e di portare avanti la nostra continuità di risultati». La mentalità del centrocampista olandese rispecchia la fiducia della squadra nel prepararsi al match contro la Juve, un avversario di alto livello, sottolineando come la determinazione e la concentrazione siano fondamentali per ottenere il risultato.

Sul rapporto con Spalletti, Koopmeiners ha aggiunto: «Il mister è tatticamente molto forte e mantiene sempre un atteggiamento positivo con tutti noi. Ci sono certamente margini di miglioramento individuale, ma il gruppo lavora con entusiasmo e determinazione. La fiducia del tecnico ci aiuta a crescere partita dopo partita».

Parlando del proprio ruolo in campo, Koopmeiners ha spiegato: «Attualmente devo giocare in questa posizione, ma ho parlato con il mister e stiamo cercando di sfruttare al meglio le mie qualità. Posso aiutare la squadra in fase di costruzione e poi spingere in avanti quando serve. Mi sento bene e pronto per dare il massimo contro la Juve».

Infine, il centrocampista ha voluto ringraziare i tifosi: «Abbiamo dei tifosi grandissimi. È una società splendida, un club che cura ogni dettaglio e il supporto dei fan ci dà molta motivazione. Sono felice di far parte di questo progetto».

In vista della sfida contro la Juve, le parole di Koopmeiners confermano la determinazione del centrocampista e il desiderio del gruppo di ottenere un risultato positivo, puntando sull’energia, la fiducia e lo spirito collettivo.

