Koopmeiners entusiasta: «Stiamo facendo bene! Sul mio rendimento posso dire che con Spalletti…»

Koopmeiners a Sport Mediaset: “Voglio continuare ad aiutare la squadra e vincere”

Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine della sfida tra Juventus e Udinese, commentando la prestazione personale e quella della squadra.

Prestazione personale

Koopmeiners si è detto soddisfatto della sua prova: «Ho cercato di spingere con la palla e di aiutare la squadra con i miei passaggi. Penso di aver dato il mio contributo per rendere più fluido il gioco». Il centrocampista ha sottolineato quanto sia importante il suo ruolo nel gestire la manovra e creare occasioni: «Il mio obiettivo è sempre quello di far girare la squadra nel migliore dei modi e supportare i compagni nelle varie fasi della partita».

Problema alla spalla

Durante la gara Koopmeiners ha avvertito un piccolo fastidio alla spalla, ma niente di grave: «Ho sentito una cosa un po’ strana, ma alla fine è andata bene. La spalla ha retto e non ho avuto problemi a continuare a giocare».

Obiettivi della Juventus

Il centrocampista olandese ha poi parlato degli obiettivi stagionali del club: «Dobbiamo tornare a vincere, è la storia della Juventus. Lavoriamo ogni giorno per migliorare e vogliamo ottenere risultati importanti in campionato, Coppa Italia e Champions League». La mentalità vincente è centrale nel discorso di Koopmeiners, che sottolinea come ogni partita rappresenti un passo verso gli obiettivi stagionali.

Sfida contro il Napoli

Infine, il centrocampista ha anticipato la prossima sfida: «Domenica affrontiamo il Napoli, sarà una partita molto importante. Dobbiamo prepararla nel migliore dei modi per dare continuità ai risultati e mantenere alta la concentrazione».

Con queste dichiarazioni, Koopmeiners conferma la sua centralità nel progetto Juventus, dimostrando attenzione sia al rendimento personale sia al contributo alla squadra, con la voglia di vincere come motore principale.

