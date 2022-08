Koulibaly affondato dalla stampa inglese: l’ex Napoli non va oltre il 3 in pagella

La partita contro il Leeds con tanto di espulsione porta nel baratro Koulibaly: l’ex difensore del Napoli non va oltre il tre in pagella

Una partita complicatissima per Koulibaly contro il Chelsea, che tra svarioni ed espulsione non è andato oltre il tre in pagella in Inghilterra. I voti riportati anche da Tmw:

Sky Sports UK: 2

90Min: 2

Sports Illustrated: 2

Football London: 3

Daily Express: 3

London Evening Standard: 3