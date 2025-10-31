Koulibaly rivela: «Con Sarri fuoco e acqua, litigavamo tutto il tempo. All’inizio io non capivo cosa volesse. Poi ho capito quanto mi apprezzasse»

Koulibaly rivela un retroscena sul rapporto con Sarri ai tempi del Napoli. Il difensore dell’Al Hilal ha commentato così in un podcast il loro rapporto

Kalidou Koulibaly resterà per sempre una delle icone del Napoli moderno. In azzurro ha scritto pagine indimenticabili, conquistando l’amore dei tifosi e diventando un simbolo di leadership e determinazione.

Oggi, dal suo presente all’Al Hilal, il difensore senegalese è tornato a parlare del suo passato in Italia durante il podcast Zack en Roue Libre, svelando curiosi retroscena sul suo rapporto con Maurizio Sarri.

IL RAPPORTO CON SARRI – «Sarri? Con lui fuoco e acqua. Litigavamo tutto il tempo. All’inizio io avevo 23-24 anni, non capivo cosa volesse. Ma aveva capito che doveva “confondermi” per farmi dare il massimo. Aveva sempre qualcosa da dire, anche quando facevo una grande partita. Non voglio svelare cosa mi dicesse, ma vi giuro che per un ragazzo giovane era scioccante. Più volte i miei compagni mi hanno dovuto trattenere.

Pepe Reina mi tranquillizzava. Una volta, tornato dalla nazionale, mi disse: “Oggi sei tu o tuo fratello che gioca?”. Gli chiesi spiegazioni e lui mi disse che quando si va in Africa si fanno viaggi di sette ore e poi tornano a giocare i ‘fratelli’, che in pratica non eravamo noi. Gli dissi che avrebbe potuto mettermi in panchina, e invece mi fece giocare. Quando è partito, però, ho capito davvero quanto mi apprezzasse».

IL RETROSCENA CON ANCELOTTI E IL MANCHESTER UNITED RACCONTATO ALLA GAZZETTA DELLO SPORT – «Il Napoli aveva ricevuto un’offerta del Manchester United da 100 milioni e l’aveva rifiutata. Ancelotti arriva e mi dice: “Sono venuto qui per vincere il campionato: tu cosa vuoi fare?”. E gli rispondo: “Io voglio andar via, perché?”. Mi dice di sapere dell’offerta, ma che non sarei partito altrimenti lui si sarebbe dimesso il giorno dopo»

LEGGI ANCHE – Ultime notizie calcio estero