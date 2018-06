Mateo Kovacic è pronto a lasciare il Real Madrid dopo l’addio di Zinedine Zidane, in Spagna sono sicuri: la Juventus è in pole per il croato

La Juventus è in pole per Mateo Kovacic, scrivono in Spagna. Con l’addio di Zinedine Zidane, il Real Madrid è pronto a cambiare completamente pelle. Le voci di mercato si seguono una dietro l’altra e anche il croato ci finisce dentro. La partenza di Zizou porta a un ribaltone della rosa e l’ex Inter fa gola a monte squadre: secondo As è la Juve quella che ha più possibilità di riuscire a portarlo a casa. Non c’è l’accordo con il Real, non è ancora stata presentata un’offerta, ma il centrocampista avrebbe un’intesa con la Vecchia Signora.

L’entourage del giocatore e la Juventus sono d’accordo sul possibile contratto di Kovacic in bianconero, riportano i media spagnoli, ma prima bisogna convincere il Real a venderlo. Quanto costa il croato? Al momento tra i trenta e i quaranta milioni di euro, ma il Mondiale potrebbe far schizzare alle stelle la sua valutazione. Kovacic è da tempo un obiettivo della Juventus, che la scorsa estate si era vista respingere i primi assalti. Si attendono novità dalla panchina del Real, per capire che ne sarà di Kovacic.