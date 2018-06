Napoli e Manchester City di nuovo in trattativa: ore decisive per Jorginho

Riprendono le trattative tra il Napoli e il Manchester City per la cessione di Jorginho: c’è da colmare la differenza tra domanda e offerta

Il Napoli e il Manchester City tornano a parlare di Jorginho. Il centrocampista è nel mirino di Pep Guardiola e continuano le trattative. Bisogna colmare la distanza tra la richiesta del Napoli e la proposta del Man City, ma c’è più ottimismo rispetto a una settimana fa. I partenopei partiranno da cinquantacinque milioni di euro, i Citizens sembrano intenzionati a fermarsi più in basso e a mettere nell’affare diversi bonus per arrivare a cinquanta milioni di euro. La novità riguarda la disponibilità del Napoli a venderlo, il calciatore non è più incedibile fino a qualche settimana fa.

Mentre si continuano a fare i nomi di Ruiz o Badelj per il centrocampo (e Torreira va verso l’Arsenal…), il Napoli sembra vicino a sbloccare la trattativa in uscita per Jorginho. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti e entro la fine della settimana si dovrebbe sapere con più certezza se Jorginho andrà al Manchester City o no. L’ex veronese viene da una delle sue migliori stagioni al San Paolo, era un pupillo di Sarri e l’arrivo di Ancelotti ha modificato i piani per il suo futuro.