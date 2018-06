Il Napoli è beffato: per Torreira Arsenal a un passo. I Gunners hanno l’accordo con la Sampdoria, ma manca ancora l’ok dall’entourage del giocatore

La prima beffa per il mercato del Napoli potrebbe essere Lucas Torreira. Il giocatore della Sampdoria è a un passo dall’Arsenal dopo essere stato per mesi molto vicino ai partenopei. I Gunners si sono mossi molto velocemente negli ultimi giorni e hanno trovato l’accordo per il calciatore sulla base di trenta milioni di euro. C’è il via libera da parte della Sampdoria, ma non da Torreira, questo fa ben sperare il Napoli. Ancora Arsenal e Torreira non hanno trovato un’intesa sul contratto in terra londinese, ma l’entourage del calciatore e il club stanno continuando a trattare.

Il Napoli per adesso è inerme e non sembra intenzionato a muoversi fino a che non ha ceduto Jorginho al Manchester City. Il rischio grosso è che entro pochi giorni il Napoli possa aver venduto l’italo-brasiliano, ma che intanto Torreira sia già andato all’Arsenal. Come detto, le due parti sono vicine e c’è un po’ di incomprensione solo sui dettagli contrattuali. La Sampdoria sta per dare via Torreira e il Napoli rimane a guardare: l’Arsenal di Unai Emery può aver trovato il nuovo playmaker.