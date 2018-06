Napoli: Fabian Ruiz sì, Torreira ni. Poi Bereszynski

Il Napoli vuole rinforzare il centrocampo. Gli azzurri su Fabian Ruiz del Betis e su Torreira della Samp. Piace il terzino Bereszynski

Il Napoli di Ancelotti non ha ancora preso una forma ben definita. Il primo colpo, in uscita, sembrerebbe essere quello di Jorginho, ormai promesso sposo del Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico vuole trasformarlo nel nuovo Busquets e ha l’accordo con il giocatore e con il Napoli (si parla di 50 milioni di euro per gli azzurri). Dopo la cessione di Jorginho partirà il mercato del Napoli in entrata. Gli azzurri lavorano a un doppio colpo in mediana e pensano a Fabian Ruiz e a Torreira.

Ieri c’è stato un incontro con la Samp per parlare dell’uruguaiano ex Pescara. Il giocatore vuole partire e il Napoli è disposto a offrire 5 milioni in più rispetto alla clausola rescissoria da 25 milioni, per avere un pagamento dilazionato ma la Samp non ha fretta di chiudere e vuole aspettare la fine del Mondiale prima di prendere una decisione definitiva. Il Napoli ha chiesto informazioni anche per il terzino Bereszynski sul quale c’è anche l’Inter. Sembra essere più vicino invece Fabian Ruiz. Il centrocampista del Betis Siviglia ha una clausola da 30 milioni: il club spagnolo vuole proporgli il rinnovo ma il Napoli è in vantaggio, ha incontrato l’entourage del giocatore e può chiudere a breve.