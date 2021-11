Kroos sul Pallone d'Oro: «Messi? Immeritato. Potevano vincere...»

Tony Kroos ha parlato a margine della premiazione del Pallone d’Oro dato a Leo Messi, secondo il tedesco avrebbero meritato altri

Tony Kroos ha parlato a margine della premiazione del Pallone d’Oro. Secondo il centrocampista tedesco il premio lo avrebbero meritato altri rispetto a Leo Messi. Ecco le sue parole:

PALLONE D’ORO – «Messi è il giocatore dell’ultimo decennio, ma quest’anno avrebbero meritato altri quel premio. Secondo me Benzema e Ronaldo sarebbero dovuti arrivare prima di Leo. Per i gol decisivi e per quanto fatto vedere nella stagione.»