Il Newcastle punta Toni Kross: pronta un’offerta da 30 milioni di euro al Real Madrid per il centrocampista

Il Newcastle sogna in grande in vista della sessione invernale di calciomercato. La nuova proprietà dei Magpies è pronta a offrire 30 milioni di euro per Toni Kroos.

Come riportato da El Nacional, il centrocampista tedesco del Real Madrid piace anche al Manchester City.