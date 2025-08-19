 Krstovic-Atalanta, è fatta per il centravanti del Lecce. Operazione da 25 milioni di euro - Calcio News 24
Krstovic-Atalanta, è fatta per il centravanti del Lecce. Operazione da 25 milioni di euro

1 ora ago

Krstovic-Atalanta, è fatta per il centravanti del Lecce. Operazione da 25 milioni di euro e arriva l’erede di Mateo Retegui

In casa Atalanta stava sempre più prendendo quota l’operazione Krstovic visto il tentennamento sull’affare Muniz (il Fulham ha continuato a fare muro), e oggi è arrivata la fatidica fumata bianca: l’attaccante del Lecce sbarcherà a Bergamo per sostituire Mateo Retegui.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l’operazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro. In questi giorni visite mediche e poi la firma del contratto.

