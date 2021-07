Kuipers: «Ritiro? Dopo la finale di Euro 2020 ho iniziato a dubitare»

Bjorn Kuipers si ritira: l’arbitro della finale di Euro 2020 motiva la sua scelta e individua la gara fondamentale per la sua carriera

Bjor Kuipers si ritira. L’arbitro della finale di Euro 2020 parla della sua carriera. Le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport.

«Dicono che a volte dovresti fermarti quando sei al massimo. E allora non c’è momento migliore di questo. Dopo la finale degli Europei ho ricevuto così tanti messaggi positivi che ho iniziato a dubitare di questa decisione. Gara decisiva? Napoli-Benfica del 2008. Il presidente del Comitato Arbitrale era in panchina come osservatore UEFA e ho fatto un’ottima prestazione. Da quel momento ho capito che potevo raggiungere la vetta».