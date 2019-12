Kulusevski, Juve a un passo dallo svedese: le ultime

La Juventus torna a farsi sotto per Dejan Kulusevski: secondo quanto riportato da Sky Sport c’è stata un’accelerata nelle ultime ore

Si infiamma il duello di mercato tra Inter e Juventus per Dejan Kulusevski. Secondo quanto riportato da Sky Sport i bianconeri avrebbero fatto un importante passo in avanti per il centrocampista svedese, provando a battere la concorrenza nerazzurra.

La Juventus investirebbe 35 milioni più bonus sullo svedese, per sfondare il tetto dei 40 milioni. Al giovane centrocampista (classe 2000) andrebbero 2 milioni di euro per 5 anni. Kulusevski dovrebbe rimanere a Parma fino a giugno, per poi passare alla Juve.