Kvaratskhelia sicuro: «Mi sento rinato al PSG. Ora voglio raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Kvaratskhelia: «Grazie al PSG, ora sono tornato al 100%». Il talento della Georgia è pronto a riprendersi la scena

Khvicha Kvaratskhelia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Georgia e Spagna, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Dopo settimane complicate a causa di un infortunio al polpaccio, il fantasista georgiano ha confermato di essere finalmente pronto a tornare protagonista, ringraziando pubblicamente il Paris Saint-Germain per il supporto ricevuto durante la fase di recupero.

«È fantastico – ha dichiarato – aver avuto tempo per prepararmi al meglio. Voglio ringraziare il mio club, il PSG, che mi ha permesso di tornare al 100% della condizione. Mi sento pronto».

Il rientro di Kvaratskhelia rappresenta una notizia importantissima per la nazionale georgiana. Il numero 7 è il faro tecnico della squadra e la sua assenza nelle scorse settimane si è fatta sentire. Ora, però, tutto è alle spalle: ha ripreso ad allenarsi con intensità e punta a dare il massimo già dalla prossima gara contro gli spagnoli, una delle avversarie più ostiche del girone.

«Faremo tutto il possibile per qualificarci al Mondiale», ha assicurato l’esterno offensivo. «Sappiamo quanto siano decisive queste partite e vogliamo seguire al meglio le indicazioni del nostro allenatore».

Il suo infortunio aveva destato preoccupazioni, anche considerando l’importanza della stagione sia a livello di club che di nazionale. Tuttavia, lo staff medico del PSG ha gestito con attenzione il recupero del giocatore, permettendogli di rientrare senza forzare i tempi.

La gara contro la Spagna sarà una prova di maturità non solo per la Georgia, ma anche per Kvaratskhelia stesso, chiamato a dimostrare di essere tornato ai suoi livelli. La squadra ha bisogno della sua creatività, dei suoi strappi, delle sue giocate imprevedibili. In una corsa complicata verso il Mondiale, ogni punto può fare la differenza, e avere un Kvaratskhelia in forma è un’arma in più per la Georgia.

Con il sostegno del club e la voglia di ritrovare il campo con la maglia della sua nazione, Kvaratskhelia è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Il sogno Mondiale passa anche dai suoi piedi.