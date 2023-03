Kyriakopoulos: «Mancata convocazione con la Grecia? Sembra giochi in Serie B...»

Georgios Kyriakopoulos, difensore del Bologna attualmente in prestito al Sassuolo, ha parlato del suo momento in Serie A

SASSUOLO – «C’è un’opzione per il riscatto ma non l’obbligo. Se il Bologna non la eserciterà tornerò ai neroverdi. Il Sassuolo a dicembre voleva tenermi, ho spiegato che consideravo chiuso il mio ciclo».

NAZIONALE – «Finora non ho avuto le occasioni che vorrei. Gioco da quattro anni in Serie A e non sono mai stato convocato, mi fanno sentire come se stessi giocando in Serie B».