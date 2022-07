La carica di Zapata: «Atalanta, mentalità vincente per tornare grande»

La carica di Duvan Zapata in vista della nuova stagione, con la voglia di riportare ai piani alti l’Atalanta dopo l’ultima stagione

L’anno scorso è stato il trascinatore dell’Atalanta e anche in questa stagione vuole replicare riportando la Dea in Europa. Tramite il canale Youtube della squadra, Duvan Zapata ha rilasciato tali dichiarazioni.

«La preparazione sta andando molto bene, al di là della fatica: essa serve per ritornare ad essere protagonisti. Noi vogliamo fare una grandissima stagione con l’Atalanta, e cercherò di evitare il più possibile gli infortuni. Mondiali? Per la prima volta il campionato si fermerà prima, ma noi dobbiamo calarci in una mentalità vincente: ricordo il 2019 quando senza Europa scrivemmo la storia. Per noi il pubblico è molto importante, che ci hanno sempre sostenuto. Mancano due settimane all’inizio, ma vogliamo farci trovare pronti».