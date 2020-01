La Champions League cambia: 4 le gare in più nel nuovo format

Dall’Inghilterra la notizia su un possibile ampliamento della Champions League, nuovo format con più gare e doppio girone

La Champions League potrebbe cambiare format a partire dal 2024, è quanto rivelato dal Times. I leader del calcio mondiale sarebbero vicini all’accordo per un ampliamento della competizione ma manca ancora l’accordo definitivo.

Potrebbero essere 4 le gare in più a stagione, derivanti dall’aumento delle squadre nei gironi o dall’introduzione di una seconda fase in cui le otto classificate verrebbero divise in due gironi da quattro.