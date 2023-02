La costanza di Rafael Toloi premia l’Atalanta. I numeri in ottica fantacalcio

Il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi si dimostra statisticamente costante in campionato sul piano delle valutazioni

Capitan Rafael è sempre l’ultimo ad arrendersi nella buona e nella cattiva sorte, anche se con l’Atalanta il buon Toloi sta disputando l’ennesima stagione da vero leader: dove le poche sbavature vengono compensate da sonore prestazioni di lusso.

Statisticamente però la sua costanza è ben visibile. Come citato da CarmySpecial (esperto social in ottica fantacalcio), calcolando la percentuale dei difensori basata sul rapporto partite giocate/prestazioni dal 6 in su, Rafael Toloi si trova all’ottavo posto in classifica con un dato pari all’88,2%.