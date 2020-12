La Cremonese vuole rinforzare la difesa con Cacciatore e Pisacane

Tempo di calciomercato anche per la Cremonese: a fare compagnia all’ex rossoblù Cacciatore potrebbe essere il difensore del Cagliari Pisacane

Fabrizio Cacciatore è ormai vicinissimo alla Cremonese. È infatti prevista per oggi la firma del contratto che lo legherà al club grigiorosso di Serie B fino al 30 giugno del 2021 più eventuale prolungamento. La squadra non sta navigando in acque buone e calme, è collocata al quindicesimo posto della classifica e ormai è evidente il bisogno di rafforzare la difesa.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, vista l’estrema urgenza, la società starebbe pensando a un nome molto vicino a quello del suo nuovo acquisto: l’ex compagno del Cagliari Fabio Pisacane. Il difensore napoletano è uno di quei giocatori che potrebbe dare l’arrivederci ai rossoblù visto il poco minutaggio nel gruppo guidato dal tecnico abruzzese Eusebio Di Francesco. Pisadog conosce bene la squadra: ha già fatto parte dei grigiorossi nella stagione 2006/2007 totalizzando 21 presenze.